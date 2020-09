Kary aresztu i grzywny. Akcja solidarności z zatrzymanymi dziennikarzami

Dwaj dziennikarze telewizji Biełsat Aleś Lubianczuk i Dzianis Hanczarenka zostali skazani na kary aresztu i grzywny. W areszcie przebywa także redaktor naczelny opozycyjnej Naszej Niwy Jahor Marcinowicz i co najmniej ośmiu reporterów.

Według Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy obecnie w aresztach przebywa jeszcze siedmiu innych dziennikarzy. Jednym z nich jest Jahor Marcinowicz, redaktor naczelny niezależnego internetowego portalu Nasza Niwa. Ma on status podejrzanego w sprawie karnej o zniesławienie wiceministra spraw wewnętrznych. Ma zostać pociągnięty do odpowiedzialności za publikację słów innej osoby, która twierdziła, że w areszcie bił ją właśnie wiceminister.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i niezależne media prowadzą akcję solidarności z Marcinowiczem i zachęcają innych do publikowania informacji na temat jego zatrzymania i do wzywania władz do jego natychmiastowego uwolnienia.