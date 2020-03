Napadli na emerytów, spalili ich żywcem. Białoruski sąd wymierzył karę śmierci i dwie kary więzienia

Sąd w Słucku na Białorusi skazał na karę śmierci 29-letniego Wiktara Skrundzika, oskarżonego o zabicie dwóch starszych mężczyzn i próbę zamordowania emerytki. Jest to pierwszy wyrok śmierci, ogłoszony w 2020 roku w tym kraju.

Trzej mężczyźni dwukrotnie napadli na samotnych emerytów mieszkających we wsiach w rejonie kopylskim (obwód miński), by wymusić od nich pieniądze na alkohol. Bili ich i dusili. Później podpalili ich domy, by zatrzeć ślady przestępstwa. Śledczy ustalili, że obaj napadnięci starsi mężczyźni (białoruska sekcja Radia Swoboda podała, że mieli 94 i 79 lat) spłonęli żywcem. Komitet Śledczy Białorusi podał, że Wiktar Skrundzik znał swoje ofiary, wcześniej pomagał im w gospodarstwie.