Opozycyjny kanał relacjonował przebieg protestów. Sąd dopatrzył się "oznak ekstremistycznej działalności"

Ministerstwo informacji będzie zobowiązane do włączenia kanału Nexta-Live do listy materiałów ekstremistycznych, podjęcia działań w celu ograniczenia dostępu do zasobów informacyjnych, zawierających analogiczne nazwy oraz ograniczenia ich rozpowszechniania.

- Zacznę od tego, że uznanie samego kanału jako ekstremistycznego już jest sprzeczne z prawem do wolności wypowiedzi. Bo jeśli są pytania do poszczególnych postów, to, naszym zdaniem, należy je rozpatrywać osobno. Bezpośredni zakaz całego kanału lub całej witryny internetowej jest bardzo poważnym i nieproporcjonalnym ograniczeniem prawa do wolności wypowiedzi - uznała Nasta Loiko.