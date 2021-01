Pisała o śmierci Bandarenki, od 50 dni przebywa w areszcie. Do dziś nie wszczęto dochodzenia

31-letni Raman Bandarenka 11 listopada zeszłego roku wyszedł na podwórko przed swoim domem – nazywane Placem Przemian. Nieznajomi mężczyźni, prawdopodobnie funkcjonariusze w cywilu, zdejmowali wówczas biało-czerwono-białe wstążki - symbole opozycyjnych protestów - którymi było ozdobione. Doszło do wymiany zdań, potem do przepychanki, w trakcie której Bandarenka miał upaść i uderzyć się w głowę. Następnie został zaniesiony przez mężczyzn do nieoznakowanego mikrobusa. Przebieg zdarzeń odtworzono na podstawie relacji świadków i nagrań wideo.