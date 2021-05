Najpierw zadzwoniła do córki. Dziennikarka niezależnego portalu na wolności

Spotkanie z Katią przebiegło spokojnie, choć o godzinie 7 rano, gdy koleżanki podeszły do ​​wejścia kolonii karnej, zobaczyły zaparkowany nieopodal charakterystyczny bus, a także samochód z mężczyzną w mundurze. Około 7:24 rano Katia opuściła bramy kolonii z dwoma dużymi torbami - relacjonował TUT.by.

Dziennikarka zadzwoniła najpierw do swojej 18-letniej córki Daszy, która oczekuje na powrót matki wraz z innymi krewnymi w Mińsku. Kaciaryna powiedziała nam, że przez dłuższy czas nie mogła zebrać wszystkich listów, a otrzymała ich w ciągu pół roku prawie pół tysiąca - poinformował TUT.by.

Skazani za "ujawnienie tajemnicy lekarskiej"

Do kolonii karnej w Homlu, 300 km na południowy wschód od Mińska, Barysewicz została przewieziona dwa dni wcześniej z Mohylewa, dokąd trafiła zaledwie na tydzień przed planowanym zwolnieniem. W sumie – jak informuje Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy – w ciągu pół roku Barysewicz odsiadywała wyrok w pięciu różnych miejscach.

Dziennikarka została skazana na pół roku więzienia 2 marca. Prokuratura zarzuciła jej "ujawnienie tajemnicy lekarskiej, co miało pociągnąć za sobą wzrost społecznego napięcia i tworzenie atmosfery braku zaufania do organów państwowych". Wyrok (dwa lata pozbawienia wolności z rocznym odroczeniem wykonania kary) usłyszał także anestezjolog Arciom Sarokin.

Na poczet kary zaliczono Barysewicz trwający od listopada 2020 areszt, bo wtedy dziennikarka trafiła za kraty po tym, jak napisała artykuł w sprawie brutalnego pobicia Ramana Bandarenki na placu Przemian w Mińsku. Ujawniła w nim, po informacji od operującego go Sarokina, że Bandarenka w chwili, gdy doszło do pobicia, był trzeźwy. Podważyła zatem oficjalną wersję władz, które utrzymywały, że Bandarenka "był pijany i padł ofiarą sąsiedzkiej sprzeczki".

Miejsce pamięci

Raman Bandarenka zmarł wieczorem 12 listopada 2020 roku w szpitalu w Mińsku na skutek doznanych ciężkich obrażeń. Wcześniej na podwórku, zwanym potocznie placem Przemian, został zaatakowany, najprawdopodobniej przez funkcjonariuszy w cywilu, którzy obcinali wiszące na ogrodzeniu biało-czerwono-białe wstążki, symbolizujące opór przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki. Po pobiciu sprawcy zabrali Bandarenkę do mikrobusu. Potem miał trafić na komisariat, a kilka godzin później do szpitala w stanie krytycznym, z ciężkimi obrażeniami. Lekarzom nie udało się go uratować.