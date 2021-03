Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości zatrzymany w Grodnie

Zatrzymanie dziennikarza ma być związane z tym, że jakoby zapłacił grzywny za dwie osoby, zatrzymane w czasie powyborczych protestów – poinformował Biełsat. "Według MSW Roman opłacił kary za dwóch uczestników akcji protestu, a to uznaje się ostatnio za ich finansowanie" – napisał działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut, który dobrze zna Jana Romana.

Skazany za udział w "nielegalnej akcji"

10 sierpnia zeszłego roku, dzień po wyborach prezydenckich na Białorusi, Jan Roman został zatrzymany przez milicję i pobity. Doszło do tego przed budynkiem komisariatu w Grodnie. Roman poszedł tam, by zapytać, co stało się z jego zatrzymanym dzień wcześniej kolegą. Reporter został wówczas skazany na karę grzywny za "udział w nielegalnej akcji".