Aktywista Sciapan Łatypau próbował na sali sądowej przebić sobie gardło długopisem – przekazali białoruscy obrońcy praw człowieka z centrum Wiasna. Zrobił to podczas pierwszego dnia swojego procesu.

Według świadków, których relacje przytacza we wtorek centrum praw człowieka Wiasna, Sciapan Łatypau powiedział, że funkcjonariusze z wydziału do spraw walki z przestępczością grozili mu, że jeśli nie przyzna się do winy, sprawy karne zostaną wytoczone jego bliskim. Następnie wszedł na ławkę i próbował wbić sobie długopis w szyję. Strażnicy nie mogli otworzyć natychmiast klatki, bo nie mieli kluczy. Mężczyzna stracił przytomność. Portal niezależnego tygodnika "Nasza Niwa" poinformował, że długopis był w teczce z dokumentami.