Dziennikarz "Komsomolskiej Prawdy w Biełarusi" z zarzutami. "Duży błąd strategiczny"

Sungorkin: oskarżenie jest absurdalne

Media przytaczają komentarz redaktora naczelnego "Komsomolskiej Prawdy" Władimira Sungorkina, który po oskarżeniu Mażejki ocenił, że "jest to duży błąd strategiczny". - Nie pozostaje nam nic innego, jak udowodnić za pośrednictwem naszych prawników, że to oskarżenie jest absurdalne. Pojawimy się w sądzie, jeśli to będzie możliwe, nasi prawnicy będą pracować, napiszemy o tym, zrobimy wszystko, co możliwe - mówił Sungorkin.