"Szkalowanie honoru omonowca". Milicjant pozwał opozycyjnych dziennikarzy

Na zdjęciu opublikowanym na portalu opozycyjnego tygodnika Andriej Biekisz jest ubrany po cywilnemu. Na twarzy ma maseczkę ochronną. W artykule Nasza Niwa przytoczyła wypowiedzi byłych kolegów i koleżanek z klasy pochodzącego z Mołodeczna Biekisza. Mówili, że obecnie nie utrzymują z nim kontaktów, Biekisz został przeniesiony do Mińska, w Mołodecznie bywa rzadko. Na ulicy witają się i się rozchodzą.

- Był dziwny. Pamiętam, że od dzieciństwa marzył o służbie w OMON. Zawsze o tym mówił. W ogóle był cichy, ale czasami miał jakieś odchylenia od normy. Kiedyś na lekcjach wychowania fizycznego zbierałam piłki po zajęciach, a on podszedł do mnie i po prostu uderzył mnie w brzuch - opowiadała Naszej Niwie Anastasia.

- W szkole był normalnym chłopcem, nieszkodliwym, przyjaźniliśmy się. Wręcz przeciwnie, starał się unikać sytuacji konfliktowych. Być może okrucieństwa nauczyli go w OMON. Nie wiem, jak odnieść się do tej sytuacji. Chciałbym go zobaczyć i zapytać o wszystko. Powinienem wiedzieć, czy podać mu rękę, kiedy się spotkamy - wspominał Artem.