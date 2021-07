Dziennikarze Radia Swaboda nie wyszli z aresztu. Nie dopuszczono adwokatów

Aleh Hruzdziłowicz, Aleś Daszczyński i Inesa Studzińska to - jak piszą media – weterani dziennikarstwa, którzy przez wiele lat pracowali w Radiu Swaboda. Zostali zatrzymani po rewizjach 16 lipca i nie wyszli na wolność po trzech dniach pobytu w areszcie. Do dziennikarzy nie dopuszczono adwokatów – twierdzi Radio Swaboda. Nie wiadomo też, jakie zarzuty stawiają im organy śledcze.

Dziennikarze Radia Swaboda, których zatrzymano na Białorusi 16 lipca, nie wyszli na wolność po trzech dniach pobytu w areszcie. Ich macierzysta redakcja twierdzi, że dwaj reporterzy zostaną w areszcie przez co najmniej dziesięć dni. Po tym czasie dziennikarze powinni zostać wypuszczeni, chyba że usłyszą zarzuty lub zapadnie decyzja o zastosowaniu aresztu jako środka zapobiegawczego.

Do dziennikarzy nie dopuszczono adwokatów – twierdzi Radio Swaboda. Nie wiadomo też, jakie zarzuty stawiają im organy śledcze. Hruzdziłowicz, Daszczyński i Studzińska to - jak piszą media – weterani dziennikarstwa, którzy przez wiele lat pracowali w Radiu Swaboda. Zostali zatrzymani po rewizjach 16 lipca. Tego dnia funkcjonariusze sił bezpieczeństwa wkroczyli również, po wyłamaniu drzwi, do siedziby radia.