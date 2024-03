W poniedziałek na Białorusi obchodzony jest Dzień Wolności, upamiętniający deklarację niepodległości proklamowaną w 1918 roku. Pomimo upadku Białoruskiej Republiki Ludowej, jej dziedzictwo jest nadal inspiracją dla tych, którzy walczą o demokrację. - 106 lat temu Białorusini zdecydowali, że chcą żyć w wolnym kraju. I do tej pory trwa nasza walka - powiedział w rozmowie z TVN24 białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka.

25 marca 1918 roku ogłoszono powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej. To wtedy, 106 lat temu, przyjęto na Białorusi biało-czerwono-białą flagę. Teraz te barwy są tam zakazane, a za granicą symbolizują białoruską demokratyczną opozycję.

W rocznicę przyjęcia deklaracji niepodległości przeciwnicy reżimu Aleksandra Łukaszenki i Białorusini żyjący za granicą obchodzą Dzień Wolności. W kraju grozi za to więzienie. - 106 lat temu Białorusini zdecydowali, że chcą żyć w wolnym kraju. I do tej pory trwa nasza walka - powiedział w rozmowie z TVN24 Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, zastępca szefowej Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi, były ambasador Białorusi w Polsce.

Obchody w polskich miastach

Marsz odbył się między innymi w Gdańsku, gdzie mieszka wielu Białorusinów, którzy przyjechali tam po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach z 2020 roku. Kwiaty złożono na gdańskim cmentarzu wojskowym, gdzie spoczywa Łukasz Dziekuć-Malej, białoruski działać niepodległościowy. - To jest ta możliwość wolnego upamiętnienia demokratycznej tradycji Białorusi, która dzisiaj niestety w państwie Łukaszenki nie jest możliwa - mówił Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności.

Przemarsz miał miejsce również w Warszawie. - Nawet za to, że ktoś będzie oglądał wiec w Warszawie, może trafić [na Białorusi - red.] do więzienia. Jeżeli dzisiaj ktoś bierze udział w wiecach w Warszawie, a później będzie na terenie Białorusi, policja na tej podstawie może zatrzymać osobę i wsadzić ją do więzienia. Mamy setki takich przykładów - mówił Łatuszka.