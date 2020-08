"Doszło do zbrodni przeciwko ludzkości". Obrońcy praw człowieka apelują o interwencję

"Doszło do zbrodni przeciwko ludzkości" – głosi wtorkowy komunikat białoruskiego centrum obrony praw człowieka Wiasna. "Pomimo wielokrotnych informacji o popełnieniu przestępstw przez pracowników milicji Komitet Śledczy nie wszczął ani jednego postępowania karnego" – podała organizacja.

Zebrane świadectwa

Centrum Wiasna wraz ze Światową Organizacją Przeciwko Torturom (OMCT) gromadzą informacje o ofiarach przemocy i tortur, a w okresie od 12 do 20 sierpnia zebrały świadectwa ponad 450 poszkodowanych osób, potwierdzone nagraniami i zdjęciami. Zeznania ponad 100 osób zostały już nagrane na wideo.

Według aktywistów tortury i brutalne traktowanie protestujących miały charakter systemowy, ponieważ "funkcjonariuszy przygotowywano do takich brutalnych represji wobec ludzi".

Jak przypomnieli obrońcy praw człowieka, w ciągu pierwszych czterech dni po wyborach prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia zatrzymano ponad sześć tysięcy osób, które przebywały w aresztach do 10 dni, a ich miejsca pobytu nie były znane.

W związku z opisaną sytuacją Wiasna, Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka (FIDH), OMCT i Białoruska Komisja Helsińska zaapelowały o interwencję do Specjalnego Sprawozdawcy ONZ do spraw tortur, prosząc między innymi o potępienie systematycznych tortur i poniżającego traktowania wobec zatrzymanych na Białorusi, wezwanie władz w Mińsku do przeprowadzenia śledztw i zbadania przestępstw, a także o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ, poświęconej przestępstwom popełnionym na Białorusi w czasie wyborów prezydenckich i po nich.