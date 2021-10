Centrum Wiasna: ponad 50 osób zatrzymanych za komentarze o strzelaninie, w której zginęli informatyk i funkcjonariusz KGB

Ponad 50 osób zostało zatrzymanych za komentarze w sprawie szturmu mieszkania w Mińsku, w którym zginęli informatyk i funkcjonariusz KGB – ustaliło białoruskie Centrum Praw Człowieka Wiasna. Od kilku dni prorządowe sieci społecznościowe wzywają do aresztowania tych, którzy publikują "obraźliwe treści" pod adresem zabitego funkcjonariusza lub bronią zabitego pracownika IT – Andreja Zelcera.

Białoruskie Centrum Praw Człowieka Wiasna ustaliło nazwiska ponad 50 osób zatrzymanych za komentarze w sprawie wtorkowej tragedii - w czasie szturmu mieszkania w Mińsku zginęli informatyk i funkcjonariusz KGB. Wobec zatrzymanych wszczynane są postępowania z artykułów dotyczących "zniewagi funkcjonariusza państwowego" i "podżegania do nienawiści".

Media państwowe przedstawiają to zdarzenie jako terroryzm, a zabitego funkcjonariusza jako bohatera. Od kilku dni prorządowe sieci społecznościowe wzywają do aresztowania tych, którzy publikują "obraźliwe treści" pod adresem zabitego funkcjonariusza lub bronią zabitego pracownika IT – Andreja Zelcera.