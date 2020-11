Łukaszenka: arcybiskup Kondrusiewicz konsultował się w Polsce, jak zniszczyć Białoruś

Trzeba było opluć Kościół katolicki i obrzucić go brudami. Zastraszyć, zapowiedzieć kolejne prześladowania. To właśnie usłyszeliśmy - oświadczył biskup Juryj Kasabucki, który zastępuje niewpuszczonego do tego kraju arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. Kasabucki nawiązał do słów Alaksandra Łukaszenki, który oznajmił, że "Kondrusiewicz konsultował się w Polsce, jak zniszczyć Białoruś".