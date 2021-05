Eskorta myśliwca i awaryjne lądowanie. Po wyjściu z samolotu białoruski opozycjonista trafił do aresztu

Samolot linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna, awaryjnie lądował na lotnisku w Mińsku. Niezależne białoruskie media podają, że jednym z pasażerów był opozycyjny aktywista Raman Pratasiewicz, który został zatrzymany w stolicy Białorusi.

Samolot wylądował w Mińsku awaryjnie z powodu informacji o znajdującej się bombie. Ostatecznie nie zostało to potwierdzone.

Później pojawiły się doniesienia, na pokładzie samolotu przebywał opozycyjny aktywista i bloger Raman Pratasiewicz. Został on w Mińsku zatrzymany.

Białoruska sekcja Radio Swoboda przekazała, że "na rozkaz prezydenta Alaksandra Łukaszenki wojskowy myśliwiec został wysłany do eskorty pasażerskiego samolotu", który w chwili otrzymania wiadomości (o bombie) znajdował się w pobliżu granicy z Litwą. "Lotnisko docelowe (w Wilnie - red.) było najbliższym miejscem lądowania samolotu, ale zamiast tego leciał do Mińska. Załoga niczego pasażerom nie wyjaśniła" - przekazała rozgłośnia.

Zatrzymanie Pratasiewicza skomentowała przebywająca na emigracji w Wilnie była kandydatka w wyborach prezydenckich i liderka opozycji Swiatłana Cichanouska. "Jest absolutnie oczywiste, że to operacja służb specjalnych" – czytamy w niedzielę w kanale Cichanouskiej w Telegramie.

Jej zdaniem "reżim naraził bezpieczeństwo pasażerów samolotu oraz całego lotnictwa cywilnego, by rozprawić się z człowiekiem, który był redaktorem największych niezależnych kanałów na Telegramie". "Tylko za to został on uznany za terrorystę i może mu na Białorusi grozić kara śmierci" – dodała.