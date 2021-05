Działania Mińska "oburzające". Unijna dyplomacja wezwała białoruskiego ambasadora

Ambasador Białorusi przy Unii Europejskiej Alaksandr Michniewicz został wezwany do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) - poinformował rzecznik wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych Josepa Borrella, Peter Stano. Dodał, że Unia rozważy konsekwencje wobec działań Mińska związanych z awaryjnym lądowaniem samolotu w Mińsku.

- Na wniosek wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella, sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Stefano Sannino wezwał ambasadora Republiki Białorusi przy Unii Europejskiej Alaksandra Michniewicza, żeby potępić niedopuszczalny krok władz białoruskich, które zmusiły cywilny samolot do awaryjnego lądowanie w Mińsku i zatrzymały pasażera, pana Ramana Pratasiewicza, niezależnego białoruskiego dziennikarza i aktywistę - oświadczył Peter Stano.

Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku

Lecący z Aten do Wilna samolot linii Ryanair został zmuszony w niedzielę po południu do awaryjnego lądowania w Mińsku. Białoruś poderwała do jego eskorty wojskowy myśliwiec MiG-29. Jednym z pasażerów był opozycyjny aktywista i bloger na emigracji Raman Pratasiewicz. Po tym, jak maszyna wylądowała, został zatrzymany przez białoruskie służby.