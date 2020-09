Arcybiskup Kondrusiewicz z zakazem wjazdu na Białoruś, bo miał "otrzymać określone zadania" w Warszawie

Alaksandr Łukaszenka powiedział we wtorek, że arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który według informacji władz kościelnych przebywał w Polsce w podróży służbowej, "nagle wyjechał na konsultacje do Warszawy i otrzymał tam określone zadania".

Prezydent oznajmił, że metropolita mińsko-mohylewski "trafił na listę osób z zakazem wjazdu, wspólną dla Rosji i Białorusi". - Nie on jedyny, po prostu on jest bardziej znaną osobą – dodał.

"Wielowyznaniowość to duma Białorusi"

Łukaszenka mówił, że "pojawiła się informacja, iż Kondrusiewicz ma więcej niż jedno obywatelstwo". - Nie powiem, że mam pełną informację, ona się ciągle zmienia. Obecnie bardzo dokładnie sprawdzamy wszystkich, którzy wjeżdżają do kraju i wyjeżdżają z niego – powiedział prezydent, cytowany przez państwową agencję BiełTA. - Chcemy to zbadać. Jeśli wszystko jest zgodnie z prawem, to i my postąpimy zgodnie z prawem. Nie ważne, kim on jest: głównym katolikiem, głównym prawosławnym czy głównym muzułmaninem – dodał.