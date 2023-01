Apel rodzin białoruskich więźniów politycznych oraz byłych uwięzionych

Rodziny uwięzionych przez reżim Alaksandra Łukaszenki opozycjonistów oraz byli więźniowie w liście otwartym apelują do przywódców wolnego świata o bardziej zdecydowane działania na rzecz wyzwolenia więźniów politycznych w ich kraju. "Wydarzenia ostatnich lat na Białorusi często są porównywane z wojną i okupacją. Ale nawet w czasie wojny jeńcy mają szanse na powrót do domu" - piszą autorzy listu.

Według autorów listu, pod którym można podpisać się w internecie, należy podjąć działania takie jak "negocjacje, wysiłki o charakterze publicznym i niepublicznym". "My ze swojej strony gotowi jesteśmy brać aktywny udział w przygotowaniu nowego podejścia, taktyki i strategii" - piszą autorzy.

Fala represji w kraju ma bezprecedensową skalę

Zdaniem inicjatorów apelu społeczność międzynarodowa robi zbyt mało na rzecz uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi . Alarmują oni, że obecna fala represji w kraju ma bezprecedensową skalę, samych więźniów politycznych jest blisko 2500, a od 2020 roku wszczęto co najmniej 11 tysięcy spraw karnych motywowanych politycznie.

"W więzieniach polityczni więźniowie doświadczają znęcania, upokorzeń, szantażu. Ograniczane jest ich prawo do korespondencji, spotkań i paczek, są wysyłani do karceru. Żółte naszywki na odzieży, ciężka przymusowa praca w koloniach - tak na Białorusi karane są niezgoda i chęć życia w wolnym społeczeństwie. Każdy dzień i godzina za kratami to tortura" - napisano.