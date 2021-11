Apel o pomoc dla Andżeliki Borys. "Wygląda na bardzo chorą i potrzebuje pilnego zbadania przez lekarza"

"Z docierających do nas opisów wyglądu Andżeliki Borys wynika, iż wygląda ona na bardzo wycieńczoną, ma ziemisto-żółty kolor cery, co mogłoby wskazywać m.in. na schorzenie wątroby" - przekazał znadniemna.pl.

Zatrzymanie i zarzuty

Władze wszczęły sprawę karną pod zarzutem "rehabilitowania nazizmu", zarzucając Polakom "wychwalanie zbrodniarzy wojennych, w tym Romualda Rajsa "Burego", odpowiedzialnego za powojenne zbrodnie na białoruskich cywilach". Po krótkim pobycie w areszcie w Mińsku działaczy ZPB przeniesiono do aresztu w Żodzinie. W maju Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa zostały zmuszone do wyjazdu za granicę w zamian za uwolnienie. Poczobut na to się nie zgodził. Z dostępnych informacji wynika, że Borys, która doświadcza w areszcie bardzo ciężkich warunków, jest gotowa na wyjazd z Białorusi, jednak odmawiają jej tego władze w Mińsku.