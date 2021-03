"Podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej". Prokuratura stawia Andżelice Borys ciężkie zarzuty

Wobec szefowej niezależnego Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys, a także innych działaczy, wszczęto sprawę karną za podżeganie do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym - podała prokuratura generalna w Mińsku. Grozi za to kara od 5 do 12 lat więzienia.