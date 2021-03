"Mamy do czynienia z kolejną odsłoną fali represji wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi"

W mediach białoruskich w ostatnich tygodniach trwa nagonka na mniejszość polską. Jest to ewidentne działanie władz Białorusi na zbudowanie napięcia między Polakami a Białorusinami – mówił we "Wstajesz i wiesz" TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Odniósł się do przekazywanych od rana informacji o zatrzymaniu działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta przez reżim Alaksandra Łukaszenki.