Zarembiuk: Andrzej Poczobut i Andżelika Borys zostali uwięzieni tylko dlatego, że są Polakami

Biorąc Andrzeja Poczobuta i Angelikę Borys jako zakładników, Alaksandr Łukaszenka myślał, że w taki sposób Polacy wycofają się ze wsparcia Białorusinów, ze wsparcia naszej walki o naszą wolność, niepodległość i demokrację - mówił w TVN24 Aleś Zarembiuk, szef fundacji Białoruski Dom w Warszawie. Według niego działacze zostali wsadzeni do więzienia za to, że są Polakami. Jak dodał, polska akcja solidarności z zatrzymanymi aktywistami jest "bezprecedensowa". - Ta presja jest bardzo ważna - podkreślił.

Wiele polskich niezależnych mediów dołączyło do akcji #UwolnićPoczobuta zainicjowanej przez Fundację Grand Press. "Nie pozwólmy, by opinia publiczna oraz politycy zapomnieli o Polakach przetrzymywanych bez wyroku przez białoruski reżim. Niech polskie media pokażą, że nie zapominamy o naszym koledze po fachu" - brzmi treść apelu o uwolnienie dziennikarza. O godzinie 20.30 przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się akcja solidarnościowa, a na budynku PKiN przez całą noc wyświetlony będzie wizerunek Poczobuta.

Poczobut i Borus "zostali wsadzeni jako Polacy"

Zarembiuk o stanie Poczobuta: prawdopodobnie jest torturowany

Zarembiuk pytany o stan zdrowia Poczobuta, odparł: - My niestety bardzo mało wiemy, ponieważ korespondencja, którą Andrzej wysyła z więzienia zawsze jest sprawdzana i nie wszystkie listy od niego wychodzą i do niego dochodzą.

Zarembiuk: presja na Łukaszenkę jest bardzo ważna

- Akcja, która dzisiaj w Polsce ma miejsce jest bardzo dużym wsparciem. Tak naprawdę większym wsparciem niż jakiekolwiek próby polityków, czy to unijnych, polskich czy amerykańskich, by jakoś wpłynąć na dyktatora Łukaszenkę, który wysyła codziennie do Polski więcej migrantów. W ten sposób próbuje Polaków - powiedział gość TVN24. Jak mówił, "ta akcja solidarności jest bezprecedensowa, ogromna". Dodał, że to akcja nie tylko w obronie Poczobuta, ale także wszystkich innych więźniów politycznych, których na Białorusi jest obecnie około 700.