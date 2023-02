Departament Stanu USA o wyroku na Andrzeja Poczobuta: totalna pogarda dla praw człowieka

Andrzej Poczobut został skazany na osiem lat więzienia na Białorusi. Ponawiamy nasze wezwanie do białoruskich władz, by zakończyły brutalne represje społeczeństwa obywatelskiego - przekazał w oświadczeniu rzecznik Departamentu Stanu USA. W jego ocenie skazanie Andrzeja Poczobuta przez sąd w Grodnie jest kolejnym dowodem na "totalną pogardę praw człowieka" przez władze Białorusi.

"Mocno potępiamy politycznie motywowane skazanie dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Poczobut to renomowany dziennikarz, który z odwagą relacjonował protesty po wyborach prezydenckich 2020 roku i był kluczowym członkiem Związku Polaków na Białorusi , grupy reprezentującej dużą polską mniejszość na Białorusi, która była celem ataków białoruskich władz" - oznajmił przedstawiciel resortu w oświadczeniu przesłanym PAP.

Ponowienie apelu do reżimu w Mińsku

"Ponawiamy nasze wezwanie do białoruskich władz, by zakończyły brutalne represje społeczeństwa obywatelskiego i by natychmiast uwolniły ponad 1,4 tys. więźniów politycznych" - przekazał urzędnik.