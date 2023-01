Rozprawy w procesie Poczobuta w ciągu najbliższych dni. "Dalsze plany będą znane później"

czytaj dalej

Liczba ofiar śmiertelnych eksplozji w meczecie w mieście Peszawar w Pakistanie wzrosła do 28, a rannych do 150 - podała agencja Reutera. Do eksplozji doszło w czasie, gdy w świątyni zgromadziła się duża liczba wiernych. Część z nich jest w stanie ciężkim.