Białoruś. Andrzej Poczobut od pół roku w areszcie. Akcja solidarności z polskim dziennikarzem 

Wiele polskich niezależnych mediów dołączyło do akcji solidarności Fundacji Grand Press, która pod koniec sierpnia uhonorowała korespondenta "Gazety Wyborczej" Andrzeja Poczobuta na Białorusi Medalem Wolności Słowa . Do akcji, która polega na informowaniu o sytuacji dziennikarza oraz jego zatrzymaniu, przyłączyły się już redakcje: TVN24 i "Faktów" TVN, Wirtualnej Polski, "Polityki", Radia Zet, Newsweek, "Rzeczpospolitej", OKO.Press, Onetu, "Tygodnika Podhalańskiego", wielu innych gazet lokalnych oraz magazynu "Press" i portalu Press. Swoje działania zapowiedziała również redakcja "Gazety Wyborczej".

Mija pół roku, od kiedy dziennikarz Andrzej Poczobut został zatrzymany w białoruskim Grodnie. To dobra okazja do głośnego protestu: żądamy uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Żądamy uwolnienia Andżeliki Borys oraz wszystkich polskich i białoruskich dziennikarzy oraz działaczy. Reżim Łukaszenki nie może triumfować.

Dlatego żądamy od polskich i europejskich polityków, by występowali w tej sprawie do władz Unii Europejskiej, by naciskali na Białoruś oraz jej protektora i patrona - Rosję.

Niech ten weekend – 25-26 września 2021 roku, pół roku po uwięzieniu dziennikarza – będzie okazją do przypomnienia heroicznej walki Andrzeja Poczobuta. Niech polskie media pokażą, że nie zapominamy o naszym koledze po fachu. Bo – jak pisał Konstanty Gebert – "Siedzi Pan też za nas. Te wszystkie wolności, których Pan broni: słowa, wyborów, tożsamości, my jeszcze mamy. Mamy je także dlatego, że Pan i tysiące takich jak Pan, pokazują na Białorusi cenę, jaką się płaci za ich odebranie".

Sprawa uznana za motywowaną politycznie

Białoruskie władze stawiają warunki. Żona Andrzeja Poczobuta przekazywała we wrześniu, że już trzykrotnie dostał on pismo od promującego "amnestię" polityka Andreja Waskrasieńskiego, który namawiał go do napisania "pokajalnego pisma" do Alaksandra Łukaszenki z prośbą o ułaskawienie. Polski aktywista i dziennikarz nie zgodził się na jego napisanie. Prawdopodobnie odmawia zrobienia tego także Andżelika Borys.