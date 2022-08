Andrzej Poczobut pisze z więzienia: nie mam złudzeń co do wyniku procesu, spokojnie przyjmę wyrok

Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Andrzej Poczobut napisał w liście z więzienia, że oczekuje na wyrok sądu i zesłanie do łagru. List opublikowało zdelegalizowane przez reżim w Mińsku białoruskie centrum praw człowieka Wiasna. W połowie sierpnia niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ) poinformowało, że sprawa karna Poczobuta zostanie wkrótce przekazana do sądu.

Jak przekazał, "podobno wkrótce nastąpią zmiany" i zostanie postawiony przed sądem. "Nie mam złudzeń co do wyniku (procesu), spokojnie przyjmę wyrok i ze spokojnym sumieniem pójdę do łagru. Cóż, taki mój los. Od zawsze wiedziałem, że jeśli takie czasy przyjdą na Białoruś, trafię do więzienia. Jak pokazuje moja dzisiejsza rzeczywistość, nie myliłem się" - czytamy w liście uwięzionego dziennikarza, którego treść opublikowała w poniedziałek w mediach społecznościowych, na Telegramie, zdelegalizowana przez białoruski reżim Wiasna.