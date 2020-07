- Nasze zadanie to niedopuszczenie do upadku państwa. Niedopuszczenie do rozlewu krwi obywateli. Jeśli tak by się stało – to znaczy, że przegraliśmy walkę. Jeśli to się zacznie, to będzie potajemnie, cicho, organizacja masowych zamieszek, to, co, jestem przekonany, widzicie teraz. Konflikt może się potem przekształcić w cokolwiek. Tym bardziej że są w to zamieszane siły zewnętrzne, to widać gołym okiem – powiedział Raukou. Jego wystąpienie w czwartek wieczorem pokazała telewizja Biełaruś 1.