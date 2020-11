Zaprzeczył wersji władz, trafił do aresztu. Apel o uwolnienie anestezjologa

37-letni Sarokin, anestezjolog szpitala klinicznego i pogotowia ratunkowego w Mińsku, został zatrzymany 20 listopada pod zarzutem "ujawnienia poufnych informacji medycznych, co doprowadziło do poważnych konsekwencji".

"Ujawnienie poufnych informacji" dotyczy sprawy brutalnie pobitego 31-letniego Ramana Bandarenki. Do zdarzenia doszło 11 listopada, na tak zwanym Placu Przemian w Mińsku, gdzie mieszkają w większości aktywiści i zwolennicy opozycji. Wieczorem tego dnia pojawili się w tym miejscu zamaskowani mężczyźni, którzy zrywali rozwieszone biało-czerwono-białe flagi białoruskie, używane przez środowiska opozycyjne. Bandarenka wyszedł z bloku, by sprawdzić, co się dzieje. Zwrócił mężczyznom uwagę, później został przez nich brutalnie pobity. Napastnicy wepchnęli go do samochodu i odwieźli na komisariat milicji. Stamtąd nieprzytomny Bandarenka trafił do szpitala. Lekarze walczyli o jego życie przez kilka godzin. Mężczyzna jednak zmarł.