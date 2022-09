Ambasador UE na Białorusi bez akredytacji dyplomatycznej. Mińsk nie zgodził się na przedłużenie

Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przedłużyło ambasadorowi Unii Europejskiej Dirkowi Schuebelowi w tym kraju akredytacji – podała we wtorek telewizja Biełsat. Informację potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej, dodając, że jest to kolejny w ostatnim czasie nieprzyjazny krok ze strony Białorusi wobec Przedstawicielstwa UE.

Niemiecki dyplomata Dirk Schuebel został szefem Przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Białorusi w 2019 roku. W 2021 roku "poproszono" go o opuszczenie Mińska i udanie się do Brukseli na konsultacje, co w języku dyplomacji oznacza nakaz opuszczenia kraju urzędowania, przynajmniej na pewien czas.