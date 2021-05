Łukaszenka zaostrza surowe przepisy o mediach

Prokurator generalny, prokuratorzy prokuratur obwodowych i prokuratury Mińska otrzymali tym samym prawo ograniczania dostępu do portali i wydań internetowych, przez które "rozpowszechniane są informacje, mające na celu propagandę działalności ekstremistycznej lub wezwania do takiej działalności lub inne informacje, które mogą zaszkodzić interesom narodowym".

Dziennikarz może zostać pozbawiony akredytacji między innymi, jeśli on lub jego redakcja "naruszy porządek akredytacji" lub dojdzie do celowego nielegalnego działania w procesie działalności zawodowej. Możliwe jest ograniczenie dostępu do wersji portalu, dostęp do którego wcześniej został ograniczony.