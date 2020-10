Łukaszenka ostrzega, że "znajdzie każdego protestującego"

Każdy odpowie za swoje czyny - zapowiedział we wtorek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, odnosząc się do trwających już ponad dwa miesiące protestów i uczestniczących w nich tysiącach obywateli.

- Źle, że włóczą się po Mińsku, źle, że zachowują się bezczelnie. Ale zmieniliśmy taktykę - oznajmił Alaksandr Łukaszenka w czasie narady poświęconej kwestiom personalnym. - W spokojnym trybie znajdziemy wszystkich. Nowoczesne środki pozwalają nam to robić, co zresztą robimy. I każdy będzie odpowiedzialny za swoje czyny. Nie grożę. Pracujemy w tym kierunku. I to ma pewien efekt - powiedział, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

Łukaszenka mówił, że nie trzyma się na siłę władzy. - Nie chodzi o mnie. Chodzi o was. Co z wami będzie beze mnie? - zapytał. I dodał. - Będziecie żyć w tym kraju. Co będzie? Co, myślicie, że się nad wami zlitują, ci co wczoraj, widzieliście ich? Zlitują się? Rozedrą na strzępy - ostrzegł, zwracając się do urzędników i mówiąc o protestujących przeciwko jego reżimowi na ulicach.