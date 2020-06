Łukaszenka wymienił premiera przed wyborami prezydenckimi. "Dawno wybór nie był tak jednoznaczny"

Były szef Państwowego Komitetu Przemysłu Wojskowego Raman Hałouczanka został nowym premierem Białorusi. W czwartek mianował go na to stanowisko Alaksandr Łukaszenka. Dzień wcześniej prezydent zdymisjonował rząd Siarhieja Rumasa.

"Dawno już wybór premiera nie był tak jednoznaczny" – uznał w czwartkowym komentarzu analityk Arciom Szrajbman, wskazując, że nowy szef rządu Raman Hałouczanka "niemal zawsze był związany ze strukturami siłowymi". "To kontynuacja trendu – człowiek struktur siłowych (Ihar Sierhiejenka) stoi już na czele administracji prezydenta, teraz także na czele rządu" – napisał Szrajbman w komentarzu na profilu w Telegramie.

Analityk przypomniał, że w czasie swojej kariery zawodowej 47-letni premier był związany ze zbrojeniówką, i zasugerował, że jako dyplomata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze czy Arabii Saudyjskiej prawdopodobnie również działał właśnie na tym odcinku. "To nie odwrót od reform, bo reform nie było. Łukaszenka widzi rozwiązanie wszystkich problemów gospodarki w mobilizacji według modelu wojskowego. Trzeba po prostu wysilić się i pracować lepiej. Po co mu jacyś bankierzy liberałowie, którzy noszą dziwne papiery" – ocenił Szrajbman.

Plany przejścia na "sterowanie ręczne"

Kruk nawiązał do niedawnych przecieków na temat poświęconego gospodarce raportu szefowej wyższej izby parlamentu Natalii Kaczanawej, z których można było wywnioskować, że pomiędzy rządem i administracją prezydenta dochodziło do tarć na tle gospodarki. - Jeśli zwycięży linia raportu Kaczanawej, to zadaniem nowego premiera będzie jeszcze bardziej scentralizowane zarządzanie gospodarką – ocenił Kruk.