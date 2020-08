Łukaszenka straszy: w Polsce myślą o odebraniu Grodna. Morawiecki apeluje o uwolnienie więźniów politycznych

Alaksandr Łukaszenka powiedział w czwartek, że przeciwko Białorusi toczy się dyplomatyczna wojna na najwyższym szczeblu. Według niego nad Wisłą pojawiły się oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to Polsce przypadnie obwód grodzieński. Tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki zaapelował do władz w Mińsku o "uwolnienie bezprawnie przetrzymywanych i przesłuchiwanych przedstawicieli opozycji".

- Widzicie te oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodzieński przypadnie Polsce. Mówią o tym już otwarcie – oświadczył Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA. - Nic im się nie uda, wiem to na pewno - dodał.

Według Łukaszenki sąsiedzi Białorusi "nie tylko otwarcie mówią o swoim stanowisku na temat powtórnych wyborów w kraju, ale i zaczynają ingerować w sprawy wewnętrzne, naciskać na państwo". - To ewidentnie wojna dyplomatyczna – oświadczył białoruski prezydent.

"Apeluję do władz Białorusi o uwolnienie przedstawicieli opozycji"

"Apeluję do władz Białorusi o uwolnienie bezprawnie przetrzymywanych i przesłuchiwanych przedstawicieli opozycji. Normą powinien być dialog, a nie dyktat" - stwierdził szef polskiego rządu we wpisie na Twitterze. Jak dodał "właściwym partnerem do rozmów" dla władz w Mińsku jest powołana z inicjatywy Swiatłany Cichanouskiej opozycyjna Rada Koordynacyjna. Wpis opublikował w trzech językach: polskim, angielskim oraz białoruskim.