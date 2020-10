"Mamy dobrą pięść i możemy bardzo ostro odpowiedzieć ". A Zachód "przesolił"

- Sytuacja wewnętrzna nie jest trudna tak po prostu, jej główna przyczyna jest zewnętrzna. Gdyby nie zewnętrzna presja i wpływy, nigdy by to tego nie doszło w Białorusi – oznajmił Alaksandr Łukaszenka w czasie czwartkowego spotkania ze Stanisławem Zasiem. - Niestety nasi zachodni, jak się przyjęło mówić, partnerzy, za bardzo się uaktywnili, przesolili w odniesieniu do Białorusi – dodał prezydent.