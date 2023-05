Łukaszenka zapewnia, że nie umiera. "Będziecie musieli mnie znosić jeszcze bardzo długo"

Zbliżony do służb prasowych białoruskiego reżimu kanał Puł Pierwogo opublikował we wtorek nagranie, na którym Alaksandr Łukaszenka komentuje krążące w ostatnich tygodniach spekulacje na temat swojego stanu zdrowia. 68-letni polityk zapewnił, że nie jest ciężko chory. - Nie umieram - oświadczył.

Spekulacje o złym stanie zdrowia Łukaszenki trwają od 9 maja, gdy nie wygłosił tradycyjnego przemówienia na uroczystości w Mińsku z okazji Dnia Zwycięstwa. Do kraju powrócił pospiesznie z Moskwy, gdzie odbywała się doroczna defilada wojskowa. W Moskwie Łukaszenka, na co zwracały uwagę media, nie wziął udziału w roboczym śniadaniu na Kremlu. Następnie, zamiast przejść kilkaset metrów od trybuny na placu Czerwonym do Grobu Nieznanego Żołnierza, pokonał ten odcinek samochodem. Przywódca Białorusi miał na ręku bandaż i wyglądał na słabego. Nie pojawił się następnie 14 maja w Mińsku na oficjalnych obchodach państwowego Dnia Flagi.