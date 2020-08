"Wywiesili tam niedawno polskie flagi". Łukaszenka o "zagrożeniu dla ojczyzny"

- Ojczyzna jest zagrożona. Nie możemy żartować, tym bardziej, że to nie chodzi o słabe wojska, lecz o NATO. Dlatego uprzedziłem prezydenta Rosji o tej sytuacji na Białorusi. Jest między nami pełne zrozumienie, mamy odpowiednią umowę w ramach ODKB (poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) i państwa związkowego – oświadczył prezydent Alaksandr Łukaszenka w czasie piątkowego spotkania z pracownikami zakładu rolniczo-przemysłowego "Dzierżyński" w obwodzie mińskim.

Łukaszenka podkreślił, że "problem Białorusi jest teraz dla Rosji nie mniej ważny niż dla (samej) Białorusi". - Atakują przede wszystkim Rosję, ale chcą zgnieść nas. Nie uda się. Damy odpór - oznajmił. W obecnej sytuacji, jak mówił, jest czynnik zewnętrzny i wewnętrzny. - Nie chcę nikogo straszyć, tak rzeczywiście jest. Musimy to brać pod uwagę i ostro się sprzeciwić – zaznaczył.

Protestami na Białorusi "sterują z USA"

- Planują to wszystko i zarządzają USA, a Europejczycy przygrywają. Tak powiedzieli - tak zrobią. Utworzono specjalne centrum pod Warszawą. Kontrolujemy, wiemy, czym się zajmuje. Zaczęli chrzęścić gąsienicami. Wiecie, kiedy obok jest niespokojnie i czołgi zaczynają się przemieszczać i samoloty latać, to nie jest to przypadkowe - oznajmił.