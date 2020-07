Łukaszenka "pokazuje wszystkim, że jest słaby"

Eksperci w niezależnych białoruskich mediach komentują wtorkową decyzję Centralnej Komisji Wyborczej o niezarejestrowaniu dwóch opozycyjnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Twierdzą, że świadczy to o strachu władz, a także stanowi złamanie zasady domniemania niewinności.

We wtorek Centralna Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania w charakterze kandydatów w wyborach prezydenckich na Białorusi opozycyjnych kandydatów - Wiktara Babaryki i Walera Capkały. Do udziału w wyborach zostali zarejestrowani urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka oraz jeszcze cztery osoby: Swiatłana Cichanouska, Siarhiej Czeraczań, Hanna Kanapacka i Andrej Dzmitryjeu. Wybory prezydenckie odbędą się 9 sierpnia.

"Babaryka stał się zbyt groźnym konkurentem dla Łukaszenki"

Urzędujący prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka "poświęcił swój obraz silnego polityka, który nie obawia się konkurencji. Taki wizerunek miał wcześniej. Teraz pokazuje wszystkim – obywatelom, nomenklaturze, zagranicy – że jest słaby, a jego legitymacja jest wątpliwa. I że cała ta informacja o notowaniach (prezydenta – red.) na poziomie 76 proc. to kłamstwo, bo z takim poparciem można by było zarejestrować wszystkich" – napisał na portalu Radia Swaboda politolog Waler Karbalewicz, komentując decyzję CKW.

Według Karbalewicza od chwili aresztowania Babaryki, który według władz miał jako prezes Biełhazprambanku organizować nadużycia finansowe i kierować grupą przestępczą, "inna decyzja nie była możliwa". "Wsadzić do więzienia głównego konkurenta i przy tym zostawić jego nazwisko w biuletynie wyborczym byłoby decyzją dziwną i nielogiczną" – ocenił politolog.

Według Arcioma Szrajbmana zamiast ryzykować i dopuszczać Babarykę do wyborów, władze postanowiły "dać się oburzać komuś teraz, a komuś – po wyborach". "Najważniejsze to nie dopuścić do kulminacji nastrojów protestu w jeden dzień" – powiedział ekspert portalowi TUT.by. Jego zdaniem pomimo kosztów wizerunkowych związanych z atakiem na Babarykę, Łukaszenka "postanowił nie ryzykować".