Łukaszenka odwołał generała odpowiedzialnego za mobilizację

czytaj dalej

Liczba osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału bloku mieszkalnego w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim, wzrosła do 43 - poinformowała we wtorek wieczorem ukraińska Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Wcześniej w tym dniu informowała o 38 zabitych. Wśród ofiar jest dziewięcioletni chłopiec. Akcja ratunkowa trwa.