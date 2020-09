Łukaszenka o możliwym zamknięciu dróg z Unii na wschód i "szczekaniu" państw bałtyckich

Komentując sankcje nałożone przez kraje bałtyckie na przedstawicieli władz Białorusi, prezydent Alaksandr Łukaszenka oświadczył we wtorek, że to "szczekanie" na komendę "daj głos" wydaną przez większe państwa Unii. Jak dodał, duże unijne kraje wiedzą, że Mińsk może zdecydować o zamknięciu zachodnich granic, blokując eksport Wspólnoty na wschód.

- Silniejsze kraje rozumieją, że z Białorusią nie należy zadzierać, przecież może zamknąć granicę pod Brześciem i Grodnem i (wtedy - red.) niemieckie towary nie będą mogły tak łatwo dotrzeć na wschód - ocenił we wtorek prezydent Alaksandr Łukaszenka. Jego zdaniem właśnie dlatego duże kraje Unii Europejskiej nie wprowadziły sankcji wobec Białorusi, a dały "komendę 'bierz go'" krajom bałtyckim.

Jak dotąd, sankcje personalne wobec białoruskiego prezydenta i szeregu urzędników, w tym szefów struktur siłowych, wprowadziły Litwa, Łotwa i Estonia. - Dali im komendę "bierz go", a ci szczekają spod płotu. Tak to oceniam - powiedział Łukaszenka.

Państwa bałtyckie "dają przykład innym krajom"

Jak pisał Reuters, wciągnięcie na listę sankcyjną Łukaszenki to sygnał dla innych europejskich krajów, które nie były skore do poparcia środków wymierzonych konkretnie w niego. - Powiedzieliśmy, że potrzebny jest pokojowy dialog i porozumienie między reżimem i społeczeństwem, ale widzimy, że reżim nie jest na to gotowy - oświadczył prezydent Litwy Gitanas Nauseda. - Widzimy, że musimy iść naprzód, by dać przykład innym krajom - dodał.