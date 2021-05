Łukaszenka: nie będą mnie sądzić potomkowie faszyzmu

"Są potomkami pokoleń, które wywołały tamtą wojnę"

- Niech by to była Wielka Brytania, Ameryka czy Francja, byli w koalicji. Ale nie potomkowie faszyzmu. Oni będą mnie sądzić? Kim oni są, żeby mnie sądzić? Za to, że broniłem was i swojego kraju? – pytał Łukaszenka w czasie piątkowego wręczania nagród państwowych.