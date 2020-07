Łukaszenka u sił specjalnych: chłopcy powinni rozumieć, że są u siebie w domu

- Nie powinniście dopuszczać do tego – ogłosił Alaksandr Łukaszenka. Dodał, że "widział nagrania, jak podczas jednej z ulicznych demonstracji doszło do napaści na funkcjonariuszy, którzy byli przez niektórych kopani".

"Słuszny kierunek" i zatrzymania

W jednostce numer 3214 wojsk MSW w Mińsku prezydent spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych, a także dowódcami sił specjalnych milicji OMON i milicyjnych sił szybkiego reagowania SOBR. Wojskowi zaprezentowali prezydentowi samochody bojowe, które można wykorzystywać do "operacji specjalnych i antyterrorystycznych, a także do zadań obrony terytorialnej".

Wieczorem 14 lipca doszło do zatrzymań uczestników spontanicznego protestu, który był reakcją na niezarejestrowanie w wyborach prezydenckich opozycyjnych kandydatów. Tylko w Mińsku zatrzymano około 300 osób, wiele z nich - brutalnie. W co najmniej kilku miejscach, gdzie ludzie próbowali przeciwstawiać się zatrzymaniom, doszło do przepychanek i bójek z funkcjonariuszami. Nagrania niektórych z tych sytuacji są dostępne w internecie. Zatrzymywano również uczestników akcji w innych miejscowościach.