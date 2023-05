Alaksandr Łukaszenka nieobecny na ważnych uroczystościach w Mińsku. Doniesienia o wizycie w szpitalu

Brak obecności Alaksandra Łukaszenki na odbywających się w niedzielę w Mińsku uroczystościach z okazji święta symboli państwowych odnotował tego dnia niezależny białoruski portal Zerkalo. To już piąty dzień, gdy białoruski przywódca nie pokazuje się publicznie, co potęguje spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Pojawiły się doniesienia, że w sobotę wieczorem przez dwie godziny był w szpitalu.

Premier Białorusi przekazał słowa Łukaszenki

"Nic nie wiadomo o stanie białoruskiego polityka ani nawet o miejscu, w którym się obecnie znajduje" - doniosło Zerkalo. Dziennikarze przytoczyli też doniesienia Euroradia, które - powołując się na internautów - przekazało, że w sobotę wieczorem "orszak" Łukaszenki przybył do szpitala prezydenckiej administracji. Według Euroradia wejścia do szpitala były zablokowane, a wzdłuż prowadzących do nich dróg rozmieszczono siły bezpieczeństwa.