Łukaszenka nie ułaskawił Sofii Sapiegi, byłej partnerki blogera Ramana Pratasiewicza

W maju 2021 rok Sofia Sapiega i Raman Pratasiewicz zostali zatrzymani po tym, jak samolot, którym lecieli z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania na Białorusi. Rok później Sapiega została skazana na sześć lat więzienia z dwóch artykułów kodeksu karnego dotyczących podżegania do nienawiści oraz nielegalnego gromadzenia lub rozpowszechniania danych innych osób.