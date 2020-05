"Utrzeć nosa Putinowi". Łukaszenka organizuje paradę, z jakiej "ze ściśniętym sercem" zrezygnował Kreml

"Łukaszenka chce utrzeć nosa Putinowi" - tak eksperci w Mińsku oceniają decyzję prezydenta Białorusi, by przeprowadzić paradę wojskową 9 maja, w Dniu Zwycięstwa. W Rosji defilada została przełożona z powodu epidemii COVID-19.

- Poprzez organizację defilady w Mińsku Alaksandr Łukaszenka chce utrzeć nosa Władimirowi Putinowi, pokazać go jako słabszego, przywrócić Białorusi wizerunek głównego kustosza tradycji Zwycięstwa – ocenił na łamach portalu Radia Swoboda politolog Waler Karbalewicz.

W Rosji i na Białorusi 9 maja jest obchodzony jako data zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak określany jest etap II wojny światowej w latach 1941-1945 (od ataku Niemiec hitlerowskich na ZSRR). W tym roku – mimo szeroko zakrojonych planów świętowania okrągłej rocznicy – Kreml przełożył uroczystości z powodu epidemii COVID-19. Alaksandr Łukaszenka odmówił przeniesienia parady, argumentując to ogromnym znaczeniem tej daty dla Białorusinów. - To emocjonalna, bardzo ideologiczna sprawa – mówił białoruski lider.

O odwołanie parady na Białorusi apelowali między innymi sygnatariusze internetowej petycji. Rezygnacja z imprez masowych, sprzyjających rozprzestrzenianiu się wirusa, jest też kluczowym zaleceniem dla Białorusi ze strony Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni możliwymi negatywnymi konsekwencjami przeprowadzenia takiego masowego przedsięwzięcia w czasie epidemii – powiedział w poniedziałek agencji BiełaPAN przedstawiciel krajowego biura WHO Batyr Bierdykłyczew. - Szczególnie martwi nas możliwy udział osób starszych, wśród których odnotowano ciężki przebieg i wysoki współczynnik śmiertelności zakażenia koronawirusem – podkreślił.

Zdaniem białoruskiego analityka Alaksandra Kłaskouskiego, kwestia parady to element gry ambicji pomiędzy liderami na Kremlu i w Mińsku. - Rosyjski prezydent chciał dzięki jubileuszowej paradzie z udziałem wysokich rangą gości uzyskać określone zyski polityczne, ale z powodu przeklętego wirusa przyszło mu ze ściśniętym sercem odłożyć to wydarzenie z 9 maja na bliżej nieokreślony termin – powiedział Kłaskouski.

- Natomiast białoruski lider postanowił paradę przeprowadzić. Nie każdy dzień daje okazję, by być górą wobec gospodarza Kremla – dodał analityk. Kłaskouski wskazuje również na element dotyczący spraw ideologii i pamięci historycznej, podnosząc, że "w ostatnich latach Mińsk i Moskwa kruszyły kopie nie tylko w sprawie cen surowców, ale także o to, kto zasługuje na miano spadkobiercy Zwycięstwa". - Białoruski prezydent mówił, że ktoś w Moskwie chciałby prywatyzować Zwycięstwo. Podkreślał, że to Białoruś złożyła na ołtarzu Zwycięstwa największe ofiary – argumentował Kłaskouski.