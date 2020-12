Łukaszenka "uznał za możliwe spełnienie prośby" w sprawie arcybiskupa Kondrusiewicza

Białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka nakazał odpowiednim instytucjom rozwiązanie sprawy niewpuszczonego do kraju od sierpnia katolickiego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza na prośbę papieża Franciszka. Pisząca o sprawie agencja Reutera przypomniała o niedawnej wizycie w Mińsku specjalnego wysłannika Watykanu.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz został zatrzymany na przejściu w Kuźnicy Białostockiej 31 sierpnia. We wtorkowej depeszy agencja Reutera przypomniała, że metropolita mińsko-mohylewski "rozgniewał Alaksandra Łukaszenkę stając w obronie praw uczestników antyrządowych protestów, dlatego zakazano mu wjazdu na Białoruś".

Kondrusiewicz wracał z Polski. Kilka dni wcześniej arcybiskup publicznie zabrał głos w sprawie wydarzeń w kościele św. Szymona i Heleny w Mińsku. Funkcjonariusze milicji OMON, rozpędzając opozycyjną demonstrację, otoczyli wówczas świątynię.

"Wyrażam swój zdecydowany protest przeciwko nielegalnym działaniom struktur siłowych, które powinny bronić podstawowych praw obywateli, w tym wolności wyznania, a nie przeszkadzać w ich realizacji, gwarantowanej przez konstytucję Białorusi" – oświadczył wtedy metropolita mińsko-mohylewski, cytowany przez białoruską sekcję Radia Swoboda.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz PAP/Mateusz Marek

Pięć miesięcy rozmów

W zeszłym tygodniu do Mińska udał się specjalny wysłannik papieża Franciszka Claudio Gugerotti. Spotkał się z Alaksandrem Łukaszenką. "Watykańscy dyplomaci pracowali przez prawie pięć miesięcy, aby przekonać Łukaszenkę, by pozwolił Kondrusiewiczowi na powrót" - podała agencja Reutera, powołując się na rozmówcę, który powiedział, że Stolica Apostolska dąży do tego, by arcybiskup mógł wrócić do Mińska jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Claudio Gugerotti na spotkaniu z Alaksandrem Łukaszenką president.gov.by

We wtorek szef białoruskiej dyplomacji Uładzimir Makiej powiedział dziennikarzom, że wysłannik papieża przyniósł list do Mińska, zaadresowany do Łukaszenki. - Zawierał odpowiednią prośbę dotyczącą znanej osoby, arcybiskupa mińsko-mohylewskiego Tadeusza Kondrusiewicza. Kierując się głębokim szacunkiem dla papieża i osobistymi dobrymi relacjami, szef państwa białoruskiego uznał za możliwe spełnienie prośby - mówił Makiej, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

"Białoruska telewizja nie pokaże przemówienia hierarchy katolickiego w Boże Narodzenie, po raz pierwszy od uzyskania niepodległości kraju. Tradycyjnie w nocy 25 grudnia telewizja Białoruś 1 pokazuje uroczystą mszę z jednego z kościołów, a rano hierarcha katolicki zwraca się do wiernych. Od 2007 roku przemówienie wygłaszał metropolita mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz. Jednak w tym roku w programie telewizyjnym nie ma przemówienia zwierzchnika Białoruskiego Kościoła Katolickiego, jest za to apel prawosławnego metropolity mińskiego Beniamina, który przemówi do wiernych z okazji wspomnienia świętego Spirydona z Tremituntu" - poinformowała w poniedziałek białoruska sekcja Radia Swoboda.

Autor:tas/adso

Źródło: Reuters, BiełTA, Radio Swoboda