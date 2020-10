Łukaszenka wymienił ministra spraw wewnętrznych. "Odegrał kolosalną rolę w ochronie miasta"

Łukaszenka powiedział Iwanowi Kubrakouowi, mianując go na nowe stanowisko, że "w Mińsku sytuacja jest mniej lub bardziej skomplikowana i trzeba się będzie nią zająć". Według Łukaszenki nowy minister "ma doświadczenie".

Narodowe ultimatum

Kandydatka opozycji ostrzegła, że jeśli nie spełni on trzech żądań dotyczących ogłoszenia swojej dymisji, doprowadzenia do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach i do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, w kraju rozpocznie się strajk generalny. W niedzielę, na ulice Mińska, według szacunków niezależnych mediów, wyszło około sto tysięcy osób.