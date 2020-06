Łukaszenka: ma miejsce zagraniczna ingerencja w wybory - z Polski i Rosji

Prezydent nawiązał też do kwestii wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 9 sierpnia, w których wystartuje. Mówił o oponentach, którzy "domagają się uczciwych i przyzwoitych wyborów, ale sami zachowują się nieuczciwie". - Jasne jest, że ktoś za nimi stoi i pociąga za sznurki. (Pociągają za sznurki - przyp. red.) z jednej i z drugiej strony. Mieszkają w Polsce i podrzucają (fałszywe informacje - red.) z Rosji. Porozmawiam o tym z prezydentem Władimirem Putinem na najbliższym spotkaniu, choć to bardzo skomplikowana sytuacja. Stosowane są najnowocześniejsze technologie fake news, trwa ingerencja z zagranicy w nasze wybory i sprawy wewnętrzne - stwierdził Alaksandr Łukaszenka.

Masowe zatrzymania przed wyborami

W ostatnim czasie na Białorusi dochodzi do masowych zatrzymań polityków opozycji i aktywistów, popierających potencjalnych rywali Łukaszenki w wyścigu o najwyższy urząd w państwie. Według obrońców praw człowieka od 6 maja do 23 czerwca zatrzymano w tym kraju co najmniej 650 aktywistów, polityków i uczestników akcji pokojowych. Z nich 360 osób zatrzymano w ciągu czterech dni od 18 do 21 czerwca - wynika z monitoringu centrum praw człowieka Wiasna.