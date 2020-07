"Wydalcie ich, jeśli wzywają na majdany". Łukaszenka grozi dziennikarzom

Prezydent Białorusi zagroził wyrzuceniem z kraju zagranicznych mediów, które "wzywają do majdanu". Według Alaksandra Łukaszenki media zachodnie takie jak BBC i Radio Swaboda są nie tylko tendencyjne, ale i wzywają do masowego nieposłuszeństwa.

Dziennikarze byli zatrzymywani w czasie relacjonowania protestów

Dziennikarze Swabody oraz innych mediów niezależnych byli zatrzymywani w czasie relacjonowania protestów, a potem wypuszczani. Według władz relacje na żywo zachęcały Białorusinów do wyjścia na ulice na akcje. Miały one charakter pokojowego protestu, jednak według władz były nielegalne, bo nie wydały one zgody na ich przeprowadzenie.

"Zniewaga za zniewagą"

- Co to jest, zniewaga za zniewagą. To nic, że mnie tam oblali pomyjami wzdłuż i wszerz, ale rzucać się na bogu ducha winnych przewodniczących komisji wyborczych. Przecież oni mają rodziny, dzieci – powiedział Łukaszenka. Do urzędników zaapelował, by nie czekali na "komendę prezydenta", a wykonywali swoje obowiązki i reagowali na takie sytuacje.