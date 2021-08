Łukaszenka do Polaków z Grodna: to jest wasza ziemia, zawsze to powtarzałem

Alaksandr Łukaszenka uczestniczył w oficjalnym otwarciu Mostu Wschodniego na rzece Niemen w Grodnie. Grodzieńszczyznę nazwał zachodnią bramą Białorusi i zapewniał, że "jest ona otwarta dla tych, którzy przychodzą z pokojem". - To wasza ziemia, tam na was nikt nie czeka – zwrócił się prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka do Polaków mieszkających w Grodnie.

Alaksandr Łukaszenka w piątek w Grodnie uczestniczył w otwarciu Mostu Wschodniego na rzece Niemen. - Tej ziemi, jak by tego ktoś nie chciał, nikomu nie oddamy. I Polacy, którzy tutaj mieszkają: to jest wasza ziemia, zawsze to powtarzałem. Tam na was nie czekają, ze swoimi nie wiedzą, co zrobić – oświadczył prezydent Alaksandr Łukaszenka.