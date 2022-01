Łukaszenka chce przywrócić Ukrainę na łono "naszej prawdziwej wiary"

- Ten rok będzie niełatwy. Świat bardzo poważnie się zmieni pod względem łączenia się narodów i państw w sojusze. Takim państwom jak nasze nie tylko będzie trudno przetrwać w pojedynkę, ale wręcz będzie to niemożliwe. Dlatego wziąłem ostrzejszy kurs na utrzymanie naszej suwerenności i niezależności, na to, byśmy byli państwem. Ale w ścisłej więzi z najbliższymi przyjaciółmi i braćmi – oznajmił Alaksandr Łukaszenka, odwiedzając w prawosławne Boże Narodzenie jedną z cerkwi w Mińsku.

Tymi krajami są – według niego – Rosja, Kazachstan i Ukraina. - Nieważne, co tam się dziś dzieje. Naród jest tam na skraju wyczerpania. Tak długo być nie może. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić Ukrainę na łono naszej prawdziwej wiary – oznajmił.

Ocena wydarzeń w Kazachstanie

Łukaszenka skomentował też wydarzenia w Kazachstanie. Jego zdaniem wynikają one z próby ingerowania z zewnątrz w sprawy tego kraju. - Zawsze ostrzegałem, że jak tylko dopuścimy do jakiegoś pęknięcia, od razu chluśnie woda. Tak się stało w Kazachstanie, skorzystały z tego zagraniczne bandziory i ruszyły przede wszystkim na kwitnące południe – oznajmił, dodając, że teraz trzeba ustalić, kto za nimi stoi.

W opinii Łukaszenki wydarzenia w Kazachstanie są jednym z elementów próby ataku na postsowieckie państwa okalające Rosję. - Chcą utopić Rosję we krwi – oświadczył, dodając, że jeśli Rosja upadnie, to "przemielą nas w żarnach i wyplują".

Misja białoruskiego kontyngentu

Łukaszenka wyraził przekonanie, że wysłanie do Kazachstanu "sił pokojowych" Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB) "podziała trzeźwiąco na tych, którzy chcieli sobie tam pogrzać ręce". Dodał, że białoruski kontyngent przybył do Kazachstanu nie po to, żeby zabijać i walczyć.